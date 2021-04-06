Рудковская появилась на публике с кольцом по цене квартиры в Москве

Российский продюсер Яна Рудковская появилась на публике с драгоценностью за десятки миллионов рублей. Соответствующий материал публикует портал NEWS.ru.

46-летняя знаменитость посетила церемонию вручения премий GQ Super Women в коричневом платье люксового бренда Valentino и фиолетовых полуботинках на каблуке. Свой образ она дополнила небольшой сумкой французского модного дома Chanel и, как отмечается в материале, кольцом с редким зеленым бриллиантом в форме сердца.

По словам байера Ольги Головиной, примерная стоимость аксессуара Рудковской составляет 20-25 миллионов рублей. Отмечается, что за такую цену можно приобрести квартиру в Москве. Например, на сайте компании ЦИАН представлена квартира за аналогичную стоимость. Помещение площадью 70 квадратных метров в элитном ЖК «Квартал апартаментов Match Point (Матч Поинт)» продается за 23,2 миллиона рублей. Апартаменты расположены в пешей доступности от станции метро «Парк Победы».

В октябре 2020 года Яна Рудковская показала дорогостоящую детскую коляску и подверглась критике в соцсетях. На кадрах знаменитость стоит во дворе собственного дома вместе с сыном Александром, известным в соцсетях как Гном Гномыч, и новорожденным Арсением, который лежит в коляске от модного дома Dior.