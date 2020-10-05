Рудковская показала коляску за полмиллиона рублей и подверглась критике

Российский продюсер Яна Рудковская показала поклонникам атрибуты своей роскошной жизни и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На кадрах знаменитость стоит во дворе собственного дома вместе с сыном Александром, известным в соцсетях как Гном Гномыч, и новорожденным Арсением, который лежит в коляске модного дома Dior. Стоимость коляски на сайте бренда составляет 7,3 тысячи долларов (569 тысяч рублей). Также на снимке семья позирует в нарядах и обуви той же марки.

Фото опубликовано @rudkovskayaofficial

Подписчики Рудковской подвергли ее критике в комментариях под опубликованными снимками. «Очень мало Диора на фотографии», «Новый тренд — ребенок для рекламных целей», «Обязательно надо показать какие вы богатые, обвешаться диором, обратить на себя внимание. Видно, нечем больше», «Вся жизнь Яны — сплошной бизнес-проект», — высказывались пользователи.

Ранее в сентябре Рудковская похвасталась роскошной жизнью в соцсетях. Ее запечатлели со старшим сыном Александром около автомобиля Porsche Cayenne черного цвета в одежде люксовых брендов. На продюсере также были кроссовки из коллаборации Air Dior х Nike Jordan.