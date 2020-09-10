Рудковская снялась в пижаме в роскошном самолете среди чемоданов Louis Vuitton

Российский продюсер Яна Рудковская снялась на борту роскошного самолета, возвращаясь из отпуска в Сочи. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в четверг, 10 сентября.

На кадрах знаменитость позирует в кожаном кресле на борту воздушного судна, интерьер которого выполнен в бежевых оттенках. Она одета в шелковый костюм-пижаму синего цвета с принтом из монограмм французского люксового бренда Louis Vuitton и тапки такой же расцветки из последней коллекции модного дома.

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На переднем плане стоят два голубых чемодана той же самой марки и две дорожные сумки фирменного коричневого цвета Louis Vuitton. «Честно признаюсь, один комплект реквизита не мой. Есть варианты, чей?» — обратилась Рудковская к подписчикам в описании к снимку, который через несколько минут после публикации набрал тысячи лайков.

Ранее в сентябре Яна Рудковская показала свой роскошный отдых в Сочи. На кадрах она запечатлена в нескольких пляжных нарядах. Так, на одном снимке она загорает в слитном купальнике с вставками из полупрозрачной ткани российской марки NATAYAKIM. На другой фотографии Рудковская сидит в кресле у штурвала яхты в фиолетовом бикини и черном платье, держа в руке бокал игристого вина.