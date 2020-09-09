Рудковская снялась на яхте в купальнике российской марки во время отдыха в Сочи

Продюсер Яна Рудковская показала свою роскошную жизнь во время отпуска в Сочи. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах знаменитость запечатлена в нескольких пляжных нарядах. Так, на одном снимке она загорает в слитном купальнике с вставками из полупрозрачной ткани синего цвета российской марки NATAYAKIM. На второй фотографии Рудковская сидит в кресле у штурвала яхты в фиолетовом бикини и черном платье из просвечивающей ткани, держа в руке бокал игристого вина. Ее образ дополнили солнцезащитные очки.

Фото опубликовано @rudkovskayaofficial

На третьем кадре продюсера сняли в полный рост на борту той же яхты. Она была одета в купальный костюм с леопардовым принтом, а также пляжную тунику желтого, серого и оранжевого оттенков.

Ранее в сентябре Яна Рудковская показала роскошную жизнь на видео с борта частного самолета. Так, сперва ее сняли на улице в образе от модного дома Dior. Кроме того, в руках знаменитость держала голубой чемодан из последней коллекции французского модного дома Louis Vuitton. Далее она поднимается на борт частного самолета и дефилирует на борту.