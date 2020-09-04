Рудковская показала роскошную жизнь на видео с борта частного самолета

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Продюсер Яна Рудковская показала свою роскошную жизнь на видео в одежде люксового бренда. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах знаменитость запечатлена в нескольких нарядах и локациях. Так, сперва ее сняли на улице в образе от модного дома Dior. Он состоял из рубашки, шортов, пиджака, солнцезащитных очков и рюкзака с принтом в виде монограммы бренда, а также кроссовок из коллаборации Air Dior х Nike Jordan. Кроме того, в руках Рудковская держала голубой чемодан из последней коллекции французского модного дома Louis Vuitton.

Далее она поднимается на борт частного самолета и дефилирует на борту, держа в руках бокал игристого вина. Следом демонстрируется кадр, снятый уже в Сочи. На нем продюсер позирует в слитном купальнике с вставками из полупрозрачной ткани российской марки NATAYAKIM. Поверх него она надела пляжное платье в тон.

В августе Филипп Киркоров показал фото в вещах Louis Vuitton на фоне роскошного отеля в Турции. На первом кадре музыканта сняли на фоне позолоченного льва. Артист позирует в вещах из новой коллекции упомянутого бренда, в числе которых белые шорты-бермуды, синяя футболка с рисунком в виде облаков, кроссовки, кепка, голубой рюкзак, сумка через плечо и чемодан с монограммой марки.