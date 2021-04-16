Определена категория россиян с минимальными шансами на ипотеку

Большинство россиян, имеющих статус самозанятых, не могут получить жилищный кредит: более 80 процентов из них получают отказ от банка, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-супермаркета ипотеки «Online-Ipoteka».

Как определили аналитики, такая категория граждан имеет минимальные шансы на ипотеку даже несмотря на то, что 60 процентов «отказников» имеют доход свыше 100 тысяч рублей в месяц. По мнению главы «Online-Ipoteka» Ирины Григорьевой, недоверие к самозанятым россиянам объясняется «субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками».

Эксперты также сообщили, что получить ипотеку самозанятые могут не при обращении в банк напрямую, а через посреднические сервисы — в таком случае заявку, скорее всего, одобрят.

Ранее в апреле россиянам назвали альтернативу ипотеке — лизинг. Лизинговая компания приобретает объект недвижимости, заключая трехсторонний договор. Покупатель обязан в течение установленного срока выкупить квартиру — как и в случае с ипотекой, он вносит первоначальный взнос и выплачивает оставшуюся стоимость объекта частями. При этом договор официально фиксируется в Росреестре.

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