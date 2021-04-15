Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке

Сбербанк заявил о снижении ставки по программе льготной ипотеки. Кредит на жилье можно будет взять под 5,75 процента годовых. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

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В сравнении со стандартной ставкой в 6,05 процента годовых новый показатель уменьшился на 0,35 процентного пункта. Кредит по сниженной ставке можно оформить при регистрации сделки в электронном виде. При субсидировании от застройщика ставка составит от 0,1 процента годовых.

В Сбербанке высоко оценили работу льготной программы, отметив, что она поддержала рынок недвижимости и строительную сферу. «За год мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки — уверены, что многим россиянам это поможет приобрести жилье на выгодных условиях до массового завершения программы — 1 июля 2021 года», — заявил заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

По данным кредитной организации, на льготных условиях можно оформить ипотечный кредит. Его максимальная сумма ограничена: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области она достигает 12 миллионов рублей, а в других регионах страны — до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос по кредиту составляет от 15 процентов стоимости недвижимости.

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