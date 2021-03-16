В России предложили изменить правила льготной ипотеки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить правила льготной ипотеки. Он считает, что ставку нужно устанавливать, исходя из среднедушевого дохода по региону, пишет ТАСС.

По его мнению, это позволит сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере. Володин отметил, что, например, среднедушевой доход в прошлом году в Москве составил 75 293 рубля, в Волгограде он был в три раза меньше — 25 084 рубля.

«Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы?» — задался вопросом политик. Власти должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье, для этого нужна мотивация, отметил Володин.

За счет программы льготной ипотеки под 6,5 процента более двух миллионов человек улучшили свои жилищные условия, а в прошлом году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость, напомнил председатель Госдумы.

Ранее специалисты в сфере недвижимости назвали регионы России, которые больше всего нуждаются в продлении программы льготной ипотеки. Среди них Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области, а также Республика Северная Осетия.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru