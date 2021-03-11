Российский миллиардер погасит ипотеку многодетной семье

Российский миллиардер, глава «Русской медной компании» и один из учредителей Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин решил погасить ипотеку многодетной семье Доргоевых из Екатеринбурга. Из-за неоплаченного долга собственники фактически остались без жилья. Об этом сообщает «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

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По данным издания, супругам осталось внести по ипотеке 542 тысячи рублей. Алтушкин поручил решение вопроса директору фонда Александру Андрееву. Он должен провести переговоры с банком, где был оформлен кредит на жилье, и определить схему возврата недвижимости.

Супруги прокомментировали инициативу Алтушкина. Они отметили, что благотворители связались с ними и предложили помощь после публикации истории о проблеме с жильем. По словам Доргоева, он с супругой не сразу поверил в происходящее. «Когда позвонил Александр из Фонда святой Екатерины, я не понимал, что происходит, мы думали, что это какие-то мошенники или розыгрыш», — отметил владелец.

О проблемах Доргоевых с жильем стало известно в марте 2021 года. Супруги, воспитывающие троих детей, рассказали изданию, что оформили кредит в миллион рублей пять лет назад и должны были каждый месяц вносить более семи тысяч рублей. Однако через два года супруг потерял работу из-за сокращения, и семья в течение нескольких месяцев не оплачивала ипотеку. В итоге у нее накопился долг в 40 тысяч рублей. Вскоре банк решил продать объект за 1,9 миллиона рублей и вернул семье 1,4 миллиона рублей с учетам остатка по кредиту.

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