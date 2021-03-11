Российский миллиардер погасит ипотеку многодетной семье

Российский миллиардер, глава «Русской медной компании» и один из учредителей Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин решил погасить ипотеку многодетной семье Доргоевых из Екатеринбурга. Из-за неоплаченного долга собственники фактически остались без жилья. Об этом сообщает «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».
По данным издания, супругам осталось внести по ипотеке 542 тысячи рублей. Алтушкин поручил решение вопроса директору фонда Александру Андрееву. Он должен провести переговоры с банком, где был оформлен кредит на жилье, и определить схему возврата недвижимости.
Супруги прокомментировали инициативу Алтушкина. Они отметили, что благотворители связались с ними и предложили помощь после публикации истории о проблеме с жильем. По словам Доргоева, он с супругой не сразу поверил в происходящее. «Когда позвонил Александр из Фонда святой Екатерины, я не понимал, что происходит, мы думали, что это какие-то мошенники или розыгрыш», — отметил владелец.
О проблемах Доргоевых с жильем стало известно в марте 2021 года. Супруги, воспитывающие троих детей, рассказали изданию, что оформили кредит в миллион рублей пять лет назад и должны были каждый месяц вносить более семи тысяч рублей. Однако через два года супруг потерял работу из-за сокращения, и семья в течение нескольких месяцев не оплачивала ипотеку. В итоге у нее накопился долг в 40 тысяч рублей. Вскоре банк решил продать объект за 1,9 миллиона рублей и вернул семье 1,4 миллиона рублей с учетам остатка по кредиту.