Россиянка пожертвовала наследство на покупку дома для многодетной семьи

Жительница Брянской области Людмила Кириченко пожертвовала свое наследство, доставшееся ей после смерти отца, на покупку дома для многодетной семьи из села Софиевка. Россиянка отдала матери-одиночке, воспитывающей шестерых детей, 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Это для себя Люди по всему миру начали массово строить в пандемию частные дома. Как выглядят лучшие из них? Живи с этим Россия в 2020 году пережила ипотечный бум. Что делать тем, кто не успел купить квартиру?

Женщина помогала местной жительнице Марии Белокопытовой, с которой познакомилась, когда приезжала в Софиевку к родственникам. В итоге Кириченко продала машину, оставшуюся после смерти отца, а Белокопытова добавила к сумме областной маткапитал в 50 тысяч рублей. На полученные деньги женщины купили дом в селе Новые Бобовичи. Там находятся три спальни, кухня, зал, ванная комната и туалет, а на участке — огород и баня.

Кириченко рассказала журналистам, что до переезда семьи в доме также провели капитальный ремонт. Там поставили перегородки, пластиковые окна, провели воду и оборудовали постройку газовым отоплением. По словам Кириченко, с проведением работ им помогал настоятель местного храма. «Мы материал находили, а он по возможности оплачивал», — пояснила женщина.

Оказалось, что до покупки семья Белокопытовой жила в маленьком доме без водоснабжения, из-за чего женщина была вынуждена каждый день ходить к колонке. Кириченко также отметила, что несколько лет назад Белокопытовой уже предлагали помощь с приобретением собственного дома. Но в итоге мать-одиночку обманули «недобросовестные люди», которые получили от нее доверенность и деньги.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru