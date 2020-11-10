Мужчина устроил оползень и лишил дома многодетную семью

Многодетная семья в Редруте (графство Корнуолл, Великобритания) лишилась дома из-за соседа — тот устроил оползень, когда вел строительные работы на своем участке и разрушил подпорную стену. Об этом пишет The Sun.

Реба Чипман-Гест и ее муж Фергус рассказали, что жили в доме вместе с тремя детьми, женихом одной из дочерей, собакой и двумя кошками. Супруги планировали выставить объект на продажу в июле, однако их планам помешал сосед. Он купил здесь землю и начал масштабное строительство. В результате мужчина разрушил подпорную стенку, из-за чего на участок семьи осыпался склон. Грунт уничтожил половину сада, а в самом доме стало опасно находиться.

Семье нашли временное жилье, которое оплачивалось по их страховке. Впоследствии жилищные инспекторы разрешили Ребе с Фергусом и детьми вернуться, но предупредили, что некоторые комнаты по-прежнему опасны. В самом доме без учета непригодных для жизни помещений осталось только две спальни, где шестерым людям с животными очень тесно.

По подсчетам Ребы, восстановление стены может обойтись соседу в сумму до 80 тысяч фунтов стерлингов (8,1 миллиона рублей). Семья уже потратила на ремонт 7,5 тысячи фунтов стерлингов (около 760 тысяч рублей) и не получила от виновника никаких компенсаций. Сам мужчина от комментариев изданию отказался.

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