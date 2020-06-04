Оползень отнес в море весь поселок и попал на видео

В Норвегии произошел оползень, снесший в море крупный участок земли вместе с дачными постройками. Ролик опубликовало в четверг, 4 июня, издание Altaposten.

Уточняется, что катаклизм произошел 3 июня. На записи видно, как земля с находящимися на ней домами постепенно начинает съезжать к морю. Разломы и трещины на поверхности становятся все больше, затем домики начинают заваливаться и тонуть в морской воде. Можно заметить, как передвигаются, наталкиваясь друг на друга, слои земли.

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По словам автора видео Яна Эгила Бэккебри, он вел строительные работы на собственном участке, а когда решил пойти пообедать, услышал сильный треск. Бэккебри рассказал, что все произошло настолько быстро, что он едва успел собраться и выбежать из дома. Его участок тоже отнесло оползнем в море.

Отмечается, что Бэккебри в тот день был один в поселке. В этом месте располагалось восемь дачных участков, хозяева которых приезжали туда по выходным.

В январе сообщалось, что Цюрих, Базель и Лозанна названы самыми дорогими городами мира. Кроме того, в этот рейтинг вошел и норвежский город Берген, расположенный на юго-западном побережье страны и окруженный горами и фьордами.

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