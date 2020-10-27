Российская деревня раскололась из-за гигантского оползня

Деревня Верхняя Иленка раскололась на две части из-за гигантского оползня. Местная жительница сняла в своем огороде видео, на котором можно заметить разлом. Запись появилась в сообществе «Инцидент ИРБИТ | ЧП» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Свердловской области на деревенской дороге. Общая величина разлома достигла почти 300 метров. Трещина также задела участок россиянки, рядом с которым протекает река. По словам его хозяйки, с берега на глубину, равную человеческому росту, обрушилась почти 15-метровая часть ее огорода. На кадрах также виден поваленный забор и разбросанные деревянные балки.

По данным «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн», оползень не задел частные дома, а во время раскола почвы никто из местных жителей не пострадал. В деревне предполагают, что причиной аварии стало «обрушение реки Иленки, в которой вода уже шумит, как горная река». Хозяйка участка также отметила, что к ней приезжали инженеры-геодезисты и представители администрации, однако они не приняли конкретных мер.

В сентябре 2020 года жители села Хатассы, находящегося в нескольких километрах от Якутска, пожаловались, что их дома начали приближаться к обрыву из-за размыва русла реки. На тот момент в воду уже упали огороды, теплица и сарай. Владельцы участков отметили, что несколько лет назад власти пытались укрепить береговую линию, но проблема не решилась.

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