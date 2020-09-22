Российское село начало сползать с обрыва в реку

Российское село Хатассы, находящееся в нескольких километрах от Якутска, начало сползать с обрыва из-за размыва русла реки. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители села рассказали, что воды вымывают землю целыми пластами, в результате чего Хатассы приближаются к обрыву. Владелец одного из домов в селе Евгений Андреев отметил, что несколько лет назад в воду упали его огород и теплица, а от 15 соток участка осталось только девять. Огорода и сарая лишился еще один житель села — Владимир Червинский. Он считает, что проблема кроется в неустойчивой почве, широкий слой которой состоит из песка.

Материалы по теме Ломать и строить Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране? «Человек задохнулся в собственной квартире» Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками

Местные жители на протяжении нескольких лет обращались за помощью в администрацию. В 2015 году чиновники установили на берегу насыпи из щебня, однако они простояли только год. В 2019 году береговую линию попробовали укрепить скальным грунтом. В селе говорят, что это сделали не на всей территории, а выборочно, и проблема с вымыванием земли не исчезла.

Чиновники также прокомментировали ситуацию и заявили, что самостоятельно решить вопрос укрепления они не могут, так как бассейн реки Лены является собственностью государства. На данный момент в администрации разрабатывают проект строительства укрепительного сооружения и планируют реализовать его на бюджетные деньги.

В августе 2020 года мобильные дома в Шотландии начали «сползать» по холму. Причиной этому послужил сильный ливень с грозой, который размыл почву, а оползень заблокировал участок железной дороги и автомагистрали. Местные службы эвакуировали жителей домов. В результате никто не пострадал.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться