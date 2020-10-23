Единственное жилье россиянки нарочно снесли бульдозером

Единственное жилье россиянки из деревни Бавыкино, находящейся недалеко от города Чехова Московской области, нарочно снесли бульдозером. Причиной этого стал конфликт женщины и жилищного кооператива, сообщает «Чехов Вид».

Инцидент произошел в СНТ «Снежная долина» на участке, где проживала Надежда Стенина. По словам хозяйки, о сносе дома ее никто не предупреждал, технику пригнали неожиданно и «ударили ковшом по крыше». Женщина рассказала, что успела только одеться и выйти на улицу. Она предполагает, что лишилась дома из-за разногласий с кооперативом, откуда ее уволили. Больше пяти лет Стенина пыталась получить разрешение на индивидуальное жилищное строительство, но власти его не согласовывали и обещали выставить участок на торги. Положение дачницы осложнило и то, что по документам она прописана в Рязанской области.

Ситуацию со снесенным домом прокомментировали в местной администрации. Там заявили, что постройка была признана самовольной, а участок не относился к частной собственности. Чиновники отметили, что действовали на основании официального постановления, которое до демонтажа здания опубликовали на официальном сайте округа. Однако Стенина считает снос незаконным и планирует решать вопрос с властями в суде.

Ранее в октябре квартиры лишился житель города Кандалакши Мурманской области. В доме, где мужчина проживал с семьей, произошел пожар, и вскоре постройку признали аварийной и подлежащей сносу. Однако после демонтажа здания мужчина не получил компенсацию. Он подал на чиновников в суд и отсудил у них более полумиллиона рублей.

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