Россиянин назвал дом соседей мусором и снес его

В Новосибирске мужчина снес дом соседей, в котором были прописаны две семьи с маленькими детьми. Таким образом россиянин хотел «убрать мусор» со своего участка, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшие находились в это время в гостях у родственников. После того как дом был разрушен, мужчина позвал соседей разбирать завалы. Частично уцелела одна комната.

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По словам членов семьи, сосед представлялся федеральным судьей и оказывал на них давление на протяжении восьми лет. Он утверждал, что земля, на которой стоял дом, является его собственностью. Мужчина не привлечен к ответственности за порчу чужого имущества. Произошедшее он назвал уборкой мусора со своего участка.

Бывшие жильцы снесенного дома рассказали, что планировали приватизировать недвижимость. Они предполагают, что поспешный снос мог быть связан именно со скорым оформлением прав собственности.

В феврале 2020-го своего жилья аналогичным путем лишилась пенсионерка из Москвы. Как утверждали очевидцы, ее выбросили за ноги на улицу и затем снесли дом.

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