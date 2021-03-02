Российской многодетной семье для строительства дома выделили овраг

Российской многодетной семье из Красноярска для строительства дома выделили овраг. Участок ждали пять лет, пишет NGS24.RU.

Мать троих детей Наталья Шмидт рассказала изданию, что после того, как несколько лет простояла в очереди на получение земли, обратилась в местную администрацию. Ей предложили выбрать участок и оформить заявку.

«Я выбрала один участок, подала заявку — мне отказали. Выбрала другой — опять отказали. А дальше они мне говорят: "Зачем вы каждый раз на один участок пишете? Пишите сразу на весь список. Мы вам одобрим тот, который можно будет"», — рассказала женщина.

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В результате чиновники выделили ей огромный овраг глубиной с трехэтажный дом рядом с Кузнецовским плато. Наталья узнала об этом уже после оформления всех документов. При этом к ровной части участка невозможно подъехать на машине — скорая помощь, например, добраться бы не смогла.

Шмидт обратилась в прокуратуру, где ей заявили, что стоимость строительства дома на таком участке значительно увеличивается, что является нарушением законодательства в отношении многодетных семей. Ведомство подало в суд на чиновников, а тот обязал красноярский департамент муниципального имущества и земельных отношений забрать землю назад и восстановить Наталью в очереди на получение участка. Решение вступило в силу.

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