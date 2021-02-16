Чиновники захотели переселить слепую россиянку и купили ей аварийную квартиру

Чиновники из Ростова-на-Дону захотели переселить инвалида по зрению Татьяну Шпакову из аварийного дома 1868 года постройки в другое ветхое здание, где втридорога купили ей квартиру. Россиянка настаивает, что администрация действовала не по решению суда и предоставила жилье с худшими условиями. Об этом пишет 161.RU.

В аварийном доме не было ремонта полтора века. Почти полностью слепая женщина делит в нем коммунальную квартиру вместе с другими незрячими людьми, также с Татьяной проживают два сына. В здании проседает крыша, рушатся перекрытия, стены зарастают грибком.

«Это не жизнь. Это просто выживание. Издевательство в прямом смысле. Здесь люди живут с плохим зрением, есть совсем без зрения — и вот так мы живем в этих трущобах в центре города. Газа нет, только электричество. Когда света нет, то нет ничего, и мы мерзнем», — поделилась россиянка.

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В результате она смогла через суд добиться от местных властей, чтобы те купили ей квартиру, однако заселяться отказалась — чиновники приобрели такую же полуразрушенную недвижимость, как и прежняя. Ее оценили в 2,4 миллиона рублей. При этом суд предписал обеспечить Шпакову жильем, «отвечающим санитарным и техническим нормам, не менее трех комнат, общей площадью не менее 52,93 квадратного метра».

Юрист россиянки Нина Дудзенко объяснила изданию, что чиновники действовали незаконно, в частности, пытались заставить подписать акт приема-передачи без осмотра квартиры, а также отказались провести независимую экспертизу условий для проживания. Экспертиза, которую оплатила сама Шпакова, показала, что квартира непригодна для жизни.

«Купленная квартира находится в не менее ужасном состоянии, чем ее нынешнее жилье. Кроме того, в квартире не узаконена планировка, канализация неисправна. Полы и проводка вообще отсутствуют», — рассказала Дудзенко.

В местной администрации заявили, что в решении суда нет указания на необходимость приобрести жилое помещение с учетом потребностей инвалида, и объяснили свои дальнейшие намерения. По их словам, в связи с отказом Шпаковой переезжать проводятся электронные аукционы по приобретению другой квартиры. Однако те торги, которые были в 2020 году, признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок.

Но журналисты выяснили, что злополучная квартира продается уже 20 лет — все это время ее сдавали в аренду. Дудзенко сообщила, что в результате проводимого тендера продавцы получили на руки за данную недвижимость всего 1,8 миллиона рублей, а не 2,4. Информацию подтвердили и соседи.

Юрист добавила, что россиянка обращалась в ФССП, но те только заставили администрацию выплатить штраф в 50 тысяч рублей. «Инвалиду, которого я защищаю, грозят принудительным выселением и вселением. Прокуратура отписалась», — подытожила Дудзенко. На данный момент Шпакова ходит по инстанциям и пытается добиться справедливого решения.

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