Россиянка состарилась в очереди за жильем

Жительница Владимира Ольга Артемьева на протяжении 32 лет не может получить квартиру. Изначально женщина претендовала на жилье как одинокая мать, но теперь она имеет статус пенсионерки. Об этом сообщает портал «Губерния».

Россиянка встала в очередь еще в советское время, в 1988 году, когда одна воспитывала ребенка. С тех пор сын вырос, но продолжает жить с состарившейся матерью в 11-метровой комнате в общежитии. Почти все помещение занимают две кровати.

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По словам женщины, до распада СССР матерей-одиночек вместе с инвалидами, многодетными и участниками войны заносили в льготный список, и они имели право на первоочередное получение жилья. Но в 2014-м, так и не переехав в новую квартиру, россиянка встретила свою бывшую соседку, которая встала в очередь позже — в 1994-м, но квартиру к тому времени давно получила.

После этого женщина начала обивать пороги различных инстанций — обращалась к городским и областным властям, в прокуратуру. Тем не менее, в жилье ей отказали. Россиянка уверена, что ее обманули: в 1988-м в очереди она была под номером 165, а в начале 2020-го, через 30 лет, оказалась на 105 месте. «Губерния» направила запрос в городскую администрацию, чтобы узнать, почему молодая одинокая мать успела стать пенсионеркой, но квартиры так и не дождалась.

Ранее, в августе, не мывшаяся два года россиянка обратилась за помощью к согражданам. 79-летняя женщина вместе с дочерью-инвалидом проживает в разваливающемся частном доме в Бийске. В нем нет ни санузла, ни бани.

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