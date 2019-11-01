Российский миллиардер выплатил ипотеку убитой из-за Audi матери 9-летней девочки

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин выплатил 2,5 миллиона рублей за ипотеку 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которую убили из-за машины. Он перевел деньги со своего личного счета, сообщает E1.RU.

Информацию о погашении долга изданию подтвердил адвокат Дмитрий Панов, представляющий интересы матери погибшей. По его словам, переговоры с миллиардером шли «довольно продолжительное время». «Сначала представители фонда вышли на родственников, встречались с ними, но так как родители Ксении находятся в тяжелом моральном состоянии, то суть предложения Игоря Алексеевича смогли донести только до меня», — рассказал он.

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Ранее в страховой компании ВСК, с которой у Каторгиной был заключен договор страхования жизни и здоровья, согласились рассмотреть вопрос выплаты семье 2,5 миллиона рублей в связи со смертью девушки. «Смысл в том, чтобы сумму страховки могли получить наследники и не тратить ее на ипотеку», — добавил Панов.

Он предположил, что у екатеринбурженки могли остаться и другие долги. В таком случае родственникам могут помочь в благотворительном фонде РМК.

Ксения Каторгина продавала свою машину Audi Q5, чтобы погасить долг за квартиру. 10 октября она поехала на встречу с потенциальной покупательницей и не вернулась. Через несколько дней ее автомобиль со следами крови обнаружили на авторынке в Челябинске. Позднее было найдено ее тело. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин и женщина, все трое находились в федеральном розыске по делу о вымогательстве.

У погибшей осталась 9-летняя дочь, которая долгое время жила с родителями Каторгиной. Женщина покупала жилье в надежде переехать туда вместе с ребенком.

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