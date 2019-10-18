На российскую пенсионерку с Porsche напали с ружьем

Неизвестный с ружьем напал на 55-летнюю женщину, которая следовала в коттеджный поселок в Санкт-Петербурге на своем Porsche Cayenne. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратился сын пострадавшей, который сообщил, что автомобиль его матери обстреляли. Факт случившегося женщина подтвердила лично. В результате обстрела разбилось стекло со стороны водителя, пишет «Фонтанка».

Нападение, как отмечает издание, было совершено на ранее судимую уроженку Азербайджана. Бизнесвумен обвинялась по статьям о мошенничестве и незаконных сделках с недвижимостью. Сейчас она является индивидуальным предпринимателем и занимается арендой и управлением помещениями. Женщина утверждает, что к нападению могут быть причастны ее бывшие компаньоны по бизнесу, один из которых находится в федеральном розыске и якобы угрожал ее ликвидировать.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Материалы по теме Россиянку убили на Урале ради ее автомобиля Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов

10 октября стало известно, что в Екатеринбурге пропала Ксения Каторгина после попытки продать свой автомобиль Audi Q5. Покупательница попросила ее приехать к ней, сославшись на токсикоз во время беременности. Через несколько дней на авторынке в Челябинске был обнаружен автомобиль Каторгиной со следами крови. Позднее нашли ее тело. По подозрению в убийстве задержаны женщина и двое мужчин. Все трое находились в федеральном розыске по делу о вымогательстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!