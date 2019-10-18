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Мать убитой из-за Audi россиянки потребовала смертной казни для виновных

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Мать Ксении Каторгиной, убитой из-за Audi в Екатеринбурге, потребовала смертной казни для виновных в смерти ее дочери. Об этом Римма Каторгина заявила на отпевании погибшей, сообщило агентство URA.RU.

Каторгина заявила, что не ждет от преступников раскаяния, потому что не верит в него.

Ранее стало известно, что обвиняемые в убийстве молодой матери из Екатеринбурга ради ее Audi в момент преступления находились в федеральном розыске за вымогательство. В сентябре мать фигурантки дела Екатерины Меньшиковой написала на дочь заявление в полицию, где указала, что та с мужем Михаилом Федоровичем и приятелем Маратом Ахметаливеым обманом увезли ее в сад, где избивали и вымогали деньги. Женщина смогла выбраться.

27-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала 10 октября. Девушка решила продать автомобиль Audi Q5 незнакомой женщине. Покупательница притворилась беременной и попросила Ксению приехать к ней, сославшись на токсикоз. Несколько дней спустя на авторынке в Челябинске нашли окровавленный автомобиль Каторгиной, а позднее — ее тело.

По подозрению в убийстве Ксении задержали Меньшикову, Федоровича и Ахметалиева, которые, по версии следствия, расправились с женщиной, чтобы завладеть ее машиной. У погибшей Каторгиной осталась девятилетняя дочь.

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