Окровавленную машину пропавшей россиянки нашли на авторынке

В Екатеринбурге пропала молодая мать, через несколько дней ее окровавленный автомобиль нашли на авторынке в Челябинске. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на собственный источник.

Подруга 27-летней Ксении Каторгиной рассказала журналистам, что та решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей. Та прикинулась беременной, заявила о сильном токсикозе и попросила приехать к ней. В тот же день Ксения исчезла, а несколько дней спустя стало известно об обнаружении автомобиля у перекупщиков в Челябинске.

По данным источника портала, весь салон был в крови, хотя ее и пытались замыть. Принадлежит ли кровь пропавшей хозяйке Audi, пока неизвестно.

После исчезновения Каторгиной Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Женщину продолжают искать волонтеры, поиски ведутся по всему городу и в лесных массивах. Дома пропавшую ждет 9-летняя дочь.

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9 октября в Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка Лиза. Через два дня полицейские задержали подозреваемого в убийстве ребенка и обнаружили тело школьницы в гараже. На месте преступления собрался стихийный митинг, на который пришли больше тысячи горожан, требующих смертной казни для убийцы девочки.

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