Власти Саратова займутся безопасностью дорог к школам после убийства девочки

После убийства девятилетней девочки по пути на уроки в каждом муниципалитете Саратовской области будет создана комиссия по проверке территорий школ, детских садов и дорог к ним. Об этом РИА Новости рассказала глава пресс-службы губернатора Валерия Радаева Нина Попова.

По ее словам, в комиссию войдут «ответственные лица, представители правоохранительных структур и общественных советов образовательных учреждений». В течение ближайшей недели все подходы будут исследованы на безопасность, итоги проверки будут обсуждать на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

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Убитая девочка ходила в школу через массив хаотично построенных гаражей, где редко появлялись люди, было много тихих углов, тупиков, из бетонных блоков торчали металлические штыри. В конце этого пути находился крутой склон, спускаться по которому приходилось по разбитой лестнице.

Школьница пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ее тело нашли на следующий день. Задержанный 35-летний подозреваемый признался в убийстве. Он говорил, что самовольно занял соседние с его гаражом помещения и испугался, что проходящая мимо девочка может разоблачить его, поэтому задушил ее и спрятал труп. Участвовавший в поисках ученицы волонтер рассказывал, что мужчина хранил тело в третьем гараже, попасть в который можно было через специальный лаз, соединяющий второй и первый .

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