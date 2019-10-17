Силовые структуры
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Россия испытала ядерную триаду под руководством Путина
Полные компенсации по советским вкладам снова отложат
На популярную российскую блогершу напали с пистолетом и до смерти ее напугали
Американская певица и актриса Джули Гибсон умерла в 106 лет
Дзюба понадобился «Интеру»
Дипломатов США обвинили в тайных поездках по России
Стали известны подробности о семье погибшей российской школьницы
Российских врачей обвинили в смерти ветерана труда после месяца мучений
Модель душили, травили, залили бетоном и оставили в пустыне
Новости партнеров

Предполагаемый убийца россиянки с Audi предложил «сделать ребенка»

Перейти в «Мою Ленту»
@bazabazon / Telegram

Один из обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая планировала продать свой автомобиль Audi, ответил на вопрос о компенсации ее родственникам. Об этом сообщает издание Baza.

«Денежно. Могу ребенка сделать», — сказал он.

Ранее задержанные по обвинению в убийстве женщины Михаил Федорович, его супруга Екатерина Меньшикова и Марат Ахметалиев заявили, что раскаиваются в совершении преступления. Один из них расплакался в зале суда. Сейчас они арестованы, уточняет Baza.

Каторгина пропала вечером 10 октября после того, как направилась на встречу с потенциальной покупательницей ее автомобиля Audi Q5, однако та притворилась беременной и, сообщив о сильном токсикозе, попросила приехать к ней. Вскоре машина со следами крови была найдена у перекупщиков. Тело Каторгиной обнаружили позже. У нее осталась маленькая дочь. По предварительным данным следователей, обвиняемые убили женщину, желая присвоить ее машину.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Убийц россиянки с Audi спросили о раскаянии
Раскрыта мечта подозреваемого в убийстве россиянки с Audi стать вором в законе
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi
Следственный эксперимент по делу об убийстве россиянки из-за Audi попал на видео
Подозреваемый в убийстве россиянки из-за Audi раскрыл план преступления
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0315 октября
Андрей Недзельский

«Теперь ты фраер»

Главного вора Украины избили и лишили титула. Это сделали люди криминального короля России
11:07Сегодня

Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО

10:15Сегодня

Убийц россиянки с Audi спросили о раскаянии

09:56Сегодня

Названа причина смерти большинства пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Силовые структуры16:3211 октября

«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»

Очевидцы — о народном гневе и желании линчевать убийцу девочки в Саратове
21:4916 октября

Стрелявший в коллег у московского метро полицейский рассказал о случившемся

19:1016 октября

Обнаруженные в Северодвинске сотрудники посольства США притворялись грибниками

18:3616 октября

Раскрыта мечта подозреваемого в убийстве россиянки с Audi стать вором в законе

Силовые структуры00:0411 октября

Темные воды

Любовница миллиардера погибла на Байкале. Спасавшего ее россиянина хотят посадить в тюрьму
18:0816 октября

Сотрудников посольства США обнаружили в Северодвинске

17:5316 октября

Появление алкоголя в крови «пьяного» мальчика связали с брожением

16:1316 октября

Преемника лидера преступной России заманили в ловушку

Россия
Стали известны подробности о семье погибшей российской школьницы
«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»
Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
Российских врачей обвинили в смерти ветерана труда после месяца мучений
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Москвичей порадовали приблизившейся к России зимой
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
«Лидеры России» подсчитали число женщин-руководителей
Все материалы
Мир
Дипломатов США обвинили в тайных поездках по России
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Описаны применявшиеся сирийской армией пытки
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Эрдоган выбросил письмо Трампа
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit
Все материалы
Бывший СССР
Встреча с Трампом обошлась Зеленскому в миллионы гривен
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
В команде Зеленского объяснили требование распустить ДНР и ЛНР
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Офис Зеленского прокомментировал путаницу с Литвой и Латвией
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Азербайджан поставил условие россиянам с армянскими фамилиями
Все материалы
Экономика
Названы самые дорогие бренды в мире
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Украина нашла способ остановить Коломойского
Максим ОрешкинКоворкинг для министра
О чем говорил министр экономического развития с предпринимателями в Реутове
Борьба с нелегальным алкоголем в России зашла в тупик
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей
Все материалы
Силовые структуры
Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Убийц россиянки с Audi спросили о раскаянии
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина смерти большинства пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Ксения КаторгинаРоссиянку убили на Урале ради ее автомобиля
Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов
Стрелявший в коллег у московского метро полицейский рассказал о случившемся
Все материалы
Наука и техника
Усовершенствованный Sukhoi Superjet 100 испытали
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Запущенный в июле российский спутник развалился на орбите
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Открыта загадочная древнеегипетская гробница с мумиями внутри
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Названы самые полезные орехи
Все материалы
Спорт
Дзюба понадобился «Интеру»
«Их матчи превращались в кровавый кошмар»
Один из самых популярных клубов Англии не играет в АПЛ. Откуда у него армия фанатов?
Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию в Москве
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Макгрегор намекнул на следующего соперника
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Впавший в кому после нокаута боксер умер
Все материалы
Культура
Голая и замерзшая Волочкова залезла в бочку и рассказала о деньгах
Дело колкое
Казни, кровь и конструктивизм: как выглядит современное искусство Кавказа
Звезда «Фермы Эммердейл» умерла от рака легких
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Актрису Хелен Хант экстренно госпитализировали после аварии
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Все материалы
Интернет и СМИ
Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Гарик Харламов «пострелял» по участникам «Давай поженимся»
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Парень узнал о тайной любви девушки к порно и пристыдил ее
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Женщина надела ведро на голову покупателю и прославилась
Все материалы
Ценности
Супермодель вышла на улицу в наполовину расстегнутом жакете на голое тело
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Парень передарил девушке кольцо своей бывшей и прослыл крохобором
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Раскрыт тайный комплекс Меган Маркл
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Одежда модели на обложке российского Vogue вывела читателей из себя
Все материалы
Путешествия
Трое мужчин затолкали туристку в машину и по очереди изнасиловали
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Массовый обман туристов вскрылся в Амстердаме
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Пассажирка показала «по-настоящему жалкую» еду в самолете
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Российские аэропорты попросили вернуть паспортный контроль в VIP-залах
Все материалы
Из жизни
Француз рассказал о «величайшем королевском секс-скандале»
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Рабочие спасли коллегу от смертоносного питона
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Женщина заблудилась на экскурсии и три дня выживала в лесу
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Украинец случайно застрелил гостившую у него тещу
Все материалы
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
На российских трассах разрешат разгоняться до 130 километров в час
Раскрыта внешность новой Skoda Octavia
Volvo XC40 перевели на электричество
Все материалы
Дом
Квартиры в городах-спутниках Москвы подорожали
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Определены самые важные для россиян вопросы о жилье
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Россиянин разгромил чужую квартиру из-за депрессии
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Одаренным детям в российском регионе захотели помочь деньгами
В России наметился спрос на молодых архитекторов
Все материалы