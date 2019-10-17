Предполагаемый убийца россиянки с Audi предложил «сделать ребенка»

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Один из обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая планировала продать свой автомобиль Audi, ответил на вопрос о компенсации ее родственникам. Об этом сообщает издание Baza.

«Денежно. Могу ребенка сделать», — сказал он.

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Ранее задержанные по обвинению в убийстве женщины Михаил Федорович, его супруга Екатерина Меньшикова и Марат Ахметалиев заявили, что раскаиваются в совершении преступления. Один из них расплакался в зале суда. Сейчас они арестованы, уточняет Baza.

Каторгина пропала вечером 10 октября после того, как направилась на встречу с потенциальной покупательницей ее автомобиля Audi Q5, однако та притворилась беременной и, сообщив о сильном токсикозе, попросила приехать к ней. Вскоре машина со следами крови была найдена у перекупщиков. Тело Каторгиной обнаружили позже. У нее осталась маленькая дочь. По предварительным данным следователей, обвиняемые убили женщину, желая присвоить ее машину.

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