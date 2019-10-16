Раскрыта мечта подозреваемого в убийстве россиянки с Audi стать вором в законе

Подозреваемый в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, пропавшей после попытки продать автомобиль, Михаил Федорович мечтал стать вором в законе. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Журналисты издания нашли страницу россиянина в социальных сетях и обнаружили много видеозаписей про воров в законе. На фотографиях мужчины видно, что его тело забито татуировками — три ангела на груди и крепость на животе. На одном из снимков он запечатлен с мужчиной, у которого на предплечьях наколка восьмиконечной звезды — самого популярного воровского символа.

Фото: страница Михи Абромовича во «ВКонтакте»

По словам источников портала, ранее Федорович был судим за разбойное нападение и освободился в 2017 году. Эти наколки, по словам неназванного эксперта, он набил «на первом сроке». «У татуировки ангелов много значений. Чаще всего этим говорят, что раскаиваются и просят помощи у бога. Но некоторые вкладывают другой смысл», — рассказал он. Что касается татуировок мужчины на совместной с Федоровичем фотографии, то он не вор в законе, но «стремящийся», блатной. Все эти факты как раз и указывают на желание подозреваемого стать вором в законе, пишет Ura.ru.

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27-летняя Каторгина пропала после того, как решила продать свой автомобиль Audi Q5. 10 октября она должна была встретиться с потенциальной покупательницей, однако та притворилась беременной и, сообщив о сильном токсикозе, попросила приехать к ней. В тот же день Каторгина исчезла, а через несколько дней ее автомобиль со следами крови обнаружили у перекупщиков в Челябинске. Позднее и сама Ксения была найдена мертвой, а подозреваемые в совершении преступления — задержаны. Ими оказались двое цыган (мужчина и женщина), а также гражданин Таджикистана.

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