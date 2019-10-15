Следственный эксперимент по делу об убийстве россиянки из-за Audi попал на видео

В Екатеринбурге следственный эксперимент по делу об убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей после попытки продать автомобиль, попал на видео. Ролик во вторник, 15 октября, опубликовало издание «Звезда».

Для проведения следственных мероприятий была перекрыта часть улицы Ташкентская. Огороженную территорию охраняли сотрудники патрульно-постовой службы. На кадрах видно, как подозреваемый в наручниках, окруженный сотрудниками правоохранительных органов, поясняет обстоятельства произошедшего и указывает направление, по которому затем следует вместе с сопровождающими.

27-летняя Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5. 10 октября она должна была встретиться с потенциальной покупательницей, однако та притворилась беременной и, сообщив о сильном токсикозе, попросила приехать к ней. В тот же день Каторгина исчезла, а через несколько дней ее автомобиль со следами крови обнаружили у перекупщиков в Челябинске. Позднее и сама Ксения была найдена мертвой, а подозреваемые в совершении преступления — задержаны. Ими оказались двое цыган (мужчина и женщина), а также гражданин Таджикистана. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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