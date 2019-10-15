Пропавшая при продаже автомобиля россиянка найдена мертвой

Пропавшая в Екатеринбурге 27-летняя Ксения Каторгина найдена мертвой. Об этом во вторник. 15 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, отправившуюся на сделку по продаже своего автомобиля местную жительницу обнаружили погибшей в родном городе. Она пропала 10 октября.

Каторгина исчезла после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей. Та притворилась беременной, заявила о сильном токсикозе и попросила приехать к ней. В тот же день женщина исчезла, а несколько дней спустя стало известно об обнаружении ее окровавленного автомобиля у перекупщиков в Челябинске.

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