Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки

Следователи задержали подозреваемых в убийстве молодой матери из Екатеринбурга. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Число подозреваемых и обстоятельства их поимки пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей. Та прикинулась беременной, заявила о сильном токсикозе и попросила приехать к ней. В тот же день Ксения исчезла, а несколько дней спустя стало известно об обнаружении ее окровавленного автомобиля у перекупщиков в Челябинске.

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