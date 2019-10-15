Подозреваемый в убийстве россиянки из-за Audi раскрыл план преступления

Подозреваемый в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, пропавшей после попытки продать автомобиль, рассказал о плане преступления. Видео опубликовано на сайте управления Следственного комитета России по Свердловской области.

Мужчина показал на манекене, как вытаскивал девушку из автомобиля и сбрасывал тело в канализационный коллектор. Он признался, что вместе с сообщниками изначально планировал убить владелицу Audi, а затем продать машину.

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Следственный комитет сообщил, что задержанные могут быть причастны еще к нескольким преступлениям, совершенным ранее. Им планируется предъявить обвинение по статьям об убийстве, совершенном группой лиц, а также о разбое.

27-летняя Каторгина пропала после того, как решила продать свой автомобиль Audi Q5. 10 октября она должна была встретиться с потенциальной покупательницей, однако та притворилась беременной и, сообщив о сильном токсикозе, попросила приехать к ней. В тот же день Каторгина исчезла, а через несколько дней ее автомобиль со следами крови обнаружили у перекупщиков в Челябинске. Позднее и сама Ксения была найдена мертвой, а подозреваемые в совершении преступления — задержаны. Ими оказались двое цыган (мужчина и женщина), а также гражданин Таджикистана.

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