Появились подробности расправы над россиянкой из-за Audi

Тело Ксении Каторгиной, погибшей после попытки продать свой автомобиль, обнаружили закопанным в окрестностях частного сектора Екатеринбурга. Об этом во вторник, 15 октября, источник в силовых структурах сообщил «Комсомольской правде».

По его словам, девушка отправилась на встречу со злоумышленниками, где ее зарезали, после чего избавились от тела, захоронив его в Орджоникидзевском районе города.

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Ранее стало известно, что 27-летняя Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5. 10 октября она планировала встретиться с потенциальной покупательницей, которая сказала, что беременна, и попросила приехать к ней.

В тот же день Ксения исчезла, а несколько дней спустя ее автомобиль со следами крови обнаружили у перекупщиков в Челябинске. Каторгина тоже была найдена мертвой. У нее осталась девятилетняя дочь.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое цыган (мужчина и женщина) и гражданин Таджикистана. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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