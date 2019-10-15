Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая была найдена мертвой после того, как решила продать свой автомобиль. Снимок показал Telegram-канал «Лампа».

По его данным, им оказался Марат Ахметвалиев, который ранее работал таксистом в Челябинске, но пропал месяц назад. Как отмечает «Лампа», родственники его не видели и даже заявили об исчезновении в полицию. Сейчас на месте убийства проходит следственный эксперимент.

Как сообщает портал Ura.ru, убийство 27-летней екатеринбурженки, вероятнее всего, произошло в частном секторе Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Это место указал подозреваемый в совершении преступления. На месте работают сотрудники регионального Следственного комитета и Министерства внутренних дел России. Территория рядом с предполагаемым местом убийства оцеплена.

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27-летняя Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей. Та притворилась беременной, заявила о сильном токсикозе и попросила приехать к ней. В тот же день Ксения исчезла, а несколько дней спустя стало известно об обнаружении ее автомобиля со следами крови у перекупщиков в Челябинске. Позднее она была найдена мертвой. Среди подозреваемых в убийстве — двое цыган (мужчина и женщина), а также гражданин Таджикистана. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).

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