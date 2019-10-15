Действия убитой из-за Audi россиянки описали словами «как под гипнозом»

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая была найдена мертвой после того, как решила продать свой автомобиль, в день сделки находилась в очень странном состоянии. Об этом рассказала ее мать, пишет Daily Storm.

«Она как под гипнозом действовала, все бросила, с работы отпросилась. Вот как будто ее загипнотизировали этим звонком», — рассказала женщина. По ее словам, потенциальная покупательница настойчиво звонила Каторгиной два раза в неделю. Мать также рассказала, что дочь поехала продавать автомобиль вечером, практически под конец рабочего дня.

Материалы по теме Россиянку убили на Урале ради ее автомобиля Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов

27-летняя женщина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей. Та притворилась беременной, заявила о сильном токсикозе и попросила приехать к ней. В тот же день Ксения исчезла, а несколько дней спустя стало известно об обнаружении ее окровавленного автомобиля у перекупщиков в Челябинске.

Позднее Каторгина была найдена мертвой. У нее осталась 9-летняя дочь. По подозрению в расправе над россиянкой задержаны двое цыган (мужчина и женщина), а также гражданин Таджикистана, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!