Цыган задержали по делу о расправе над продававшей автомобиль россиянкой

В Челябинске задержали подозреваемых в убийстве пропавшей 10 октября Ксении Каторгиной, которая отправилась продавать свою машину на авторынок. Ими оказались двое цыган (мужчина и женщина) и гражданин Таджикистана, сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным газеты, предполагаемых преступников задержали 15 октября, а тело Каторгиной обнаружили в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей. Та прикинулась беременной, заявила о сильном токсикозе и попросила приехать к ней. В тот же день Ксения исчезла, а несколько дней спустя стало известно об обнаружении ее окровавленного автомобиля у перекупщиков в Челябинске. Также сообщалось, что у Ксении осталась 9-летняя дочь. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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