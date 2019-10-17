Убийц россиянки с Audi спросили о раскаянии

Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая планировала продать свой автомобиль Audi, ответили на вопрос журналистов о раскаянии. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанные Михаил Федорович, его супруга Екатерина Меньшикова и Марат Ахметалиев ответили утвердительно, но не стали отвечать на другие вопросы журналистов.

Накануне, 16 октября, сообщалось, что задержанный Михаил Федорович был ранее судим за разбой. Он освободился в 2017 году. Мужчина мечтал стать вором в законе.

Вечером 10 октября в Екатеринбурге пропала молодая женщина Ксения Каторгина. Она поехала на встречу с потенциальным покупателем ее автомобиля Audi Q5. Вскоре машина была найдена у перекупщиков со следами крови. Тело Каторгиной обнаружили позже. У нее осталась маленькая дочь. Следователи задержали троих подозреваемых, которые, по предварительным данным, убили Каторгину желая украсть ее машину.

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