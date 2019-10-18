Сотни людей пришли проститься с убитой из-за Audi россиянкой

В храме Покрова Божьей Матери в Каменске-Уральском в Свердловской области прошло отпевание 27-летней Ксении Каторгиной, убитой ради ее автомобиля Audi Q5, сообщает E1.RU.

В мероприятии, по разным подсчетам, участвовали от 100 до 250 человек, а гроб был завален цветами. Некоторые из пришедших не знали девушку лично, но следили за историей и пришли поддержать семью. URA.RU отмечает, что на похоронах присутствовали молодой человек погибшей, ее мать и девятилетняя дочь, на протяжении всей церемонии девочка плакала. Также пришел бывший муж Каторгиной, который не отходил от своей дочери.

Перед отпеванием священник провел проповедь, во время которой назвал убийц «фашистами», пишет «АиФ».

Ранее во время отпевания мать девушки потребовала приговорить убийц к смертной казни.

Ксения Каторгина пропала 10 октября в Екатеринбурге, когда поехала продавать свою машину. Покупательница попросила ее приехать к ней, сославшись на токсикоз во время беременности. Через несколько дней на авторынке в Челябинске был обнаружен автомобиль Каторгиной со следами крови. Позднее нашлось ее тело. По подозрению в убийстве задержаны женщина и двое мужчин. Все трое находились в федеральном розыске по делу о вымогательстве.

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