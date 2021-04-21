Российский миллиардер обрушился с критикой на ипотеку

Российский миллиардер Игорь Рыбаков в очередной раз обрушился с критикой на ипотеку. Он посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Видео о минусах жилищного кредитования эксперт опубликовал на своем YouTube-канале.

«Сейчас реально очень многие покупают квартиры, потому что очень большое предложение "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков, — заявил Рыбаков. — Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. Реклама пишет нам о довольных домашних хозяйствах: вот живет теперь в своей квартире, платит ипотеку, у него есть свое жилье... Да нету у них своего жилья! У них есть долг до смерти».

По словам бизнесмена, «квартира в ипотеку невыгодна, потому что нет никакой квартиры — все, что есть у тебя, это долг долгосрочный перед банком — внимание — под плавающую ставку». Рыбаков отметил, что банки вправе менять ставки, и даже если взять кредит под низкий процент, в будущем он может быть увеличен. «Ты читал договор? Почитай, ты удивишься», — предупредил эксперт. «Это называется глупая глупость. Не берите займы, деньги ни у кого. Вы берете себе петлю на шею», — добавил он.

Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, подчеркнул миллиардер. «Тот, кто покупает сейчас квартиры в расчете на то, что будут сдавать в аренду, они пыль сосут за копейки, — указал он. — Ты вроде имеешь актив, ты рассчитывал, что он будет давать 2 процента от стоимости квартиры в год. А он дает 1 процент, полпроцента. Хорошо, если ты не теряешь деньги».

Рыбаков посоветовал россиянам «выбирать решение, которое содержит максимальную степень свободы для вас». «Если вы идете в ипотечный кредит, вы всю свою жизнь ставите на кон банку. В этом основная проблема и недопонимание людей, что вместо свободы и маневра, которые у вас есть, вы теперь имеете одну дорожку — носить то, что вы зарабатываете, в банк. Остановитесь, это не наш выбор. Мы выбираем все и сразу, а не вот этот выбор, чтобы стать тюремной крысой», — заключил предприниматель.

В феврале 2021-го Рыбаков уже выступал с критикой ипотеки. Тогда он посоветовал соотечественникам увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу.

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