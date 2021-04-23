В России захотели ужесточить требования к ипотечникам

В России необходимо нормализовать темпы роста выдачи ипотеки. Центробанк намерен обсудить с участниками рынка возможности ужесточения выдачи жилищных кредитов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает РИА Новости.

Как отметила Набиуллина, Центробанк зафиксировал некоторые признаки перегрева на ипотечном рынке, также отмечается снижение качества жилищных кредитов. Конкретные меры, которые регулятор хочет принять для охлаждения рынка, названы не были.

23 апреля Центробанк повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Эксперты рынка недвижимости полагают, что это приведет к росту ставок по ипотеке. Одновременно станут более выгодными условия по вкладам для населения, а инвестиционная привлекательность строящегося и вторичного жилья, напротив, снизится.

Ранее была определена категория россиян с минимальными шансами на ипотеку — по данным экспертов рынка кредитования, жилищные займы практически не дают самозанятым. Чрезмерная требовательность по отношению к самозанятым объясняется «субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», пояснили специалисты.

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