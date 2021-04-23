Россиян предупредили об увеличении ставок по ипотеке

Повышение ключевой ставки до 5 процентов «ничего хорошего не предвещает» для российского рынка недвижимости, говорится в статье, опубликованной на сайте базы недвижимости Restate.ru. Эксперты прогнозируют увеличение ставок по ипотеке.

«Для рынка недвижимости это (повышение ставки — прим. «Ленты.ру») плохой знак. Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк кредитует коммерческие банки. Иными словами, она определяет стоимость денег на определенный промежуток времени. При повышении ключевой ставки банки в свою очередь повышают проценты по кредитам и депозитам», — поясняют специалисты. Они предупреждают, что ипотека может подорожать.

Одновременно станут более привлекательными условия по вкладам для населения, добавляют аналитики. Таким образом, инвестиционная привлекательность строящегося и вторичного жилья в обозримом будущем снизится. «Пока, правда, рынок новостроек поддерживает льготная ипотека — ставки по ней не изменятся при любом решении ЦБ. Однако программу, скорее всего, продлевать после 1 июля не будут. По крайней мере, в ее нынешнем виде», — заключают эксперты.

Центробанк 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Увеличение ставки произошло второй раз подряд по итогам заседания совета директоров ЦБ. Регулятор объяснил такой шаг повышенными темпами роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также устойчивым восстановлением спроса и смещением баланса рисков в сторону проинфляционных.

Ранее в апреле российский миллиардер Игорь Рыбаков в очередной раз обрушился с критикой на ипотеку. Он посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку «глупой глупостью» и «петлей на шее». Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.

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