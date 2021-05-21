Россияне бросились покупать жилье для отдыха в ипотеку

Спрос на курортное жилье в России с начала 2021 года вырос в полтора раза, свидетельствуют данные экосистемы недвижимости ВТБ «Метр квадратный», имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру». Активно покупать квартиры в Краснодарском крае, Карелии и Калининградской области гражданам позволило снижение ставок по ипотеке, отмечают эксперты.

По данным аналитиков, сильнее всего спрос на жилую недвижимость в этом году увеличился в Краснодарском крае и Карелии — там в апреле было заключено в среднем на 80 процентов больше сделок, чем в январе-феврале. Калининградская область и Ставропольский край показали рост на 70 процентов, Ростовская область — на 60 процентов, Астраханская область — на треть.

«Зачастую туристы сначала приезжают отдыхать, снимают жилье, а потом приобретают для себя понравившийся объект, в первую очередь — в инвестиционных целях, — поясняют специалисты. — Многие планируют большую часть года сдавать недвижимость и получать арендный доход».

Наиболее доступное жилье среди туристических регионов предлагается в Ставропольском крае (2,3 миллиона рублей в среднем за объект), а самое дорогое — в Калининградской области (4,2 миллиона), выяснили аналитики. В Ростовской области жилье для отдыха обойдется в 3 миллиона рублей, в Карелии за него в среднем платят 3,3 миллиона, в Краснодарском крае — 3,6 миллиона, в Астраханской области — 3,9 миллиона рублей.

Для приобретения объектов у моря россияне все активнее используют ипотеку, констатируют эксперты. «С учетом сохраняющихся ограничений можно предположить, что летом тенденция роста спроса на курортную недвижимость продолжится, и мы увидим рост числа сделок к предыдущему году не менее чем в полтора раза», — заключают аналитики.

Ранее одному из самых популярных среди россиян городу-курорту — Сочи — предсказали тотальный дефицит жилья. По подсчетам специалистов, к маю 2021-го объем строящегося жилья, продаваемого в Сочи по договорам долевого участия (ДДУ), упал до 30 тысяч квадратных метров. Дефицит квартир возник из-за повышенного спроса на первичную недвижимость.

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