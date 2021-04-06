Дефицит жилья заметили на любимом курорте россиян

В период с марта 2020-го по март 2021 года число новых строящихся жилых корпусов в Сочи — одном из самых любимых курортных городов россиян — сократилось со 114 до 88 единиц, то есть почти на 23 процента. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

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«Тренд на снижение числа строящихся объектов начался в Сочи еще несколько лет назад. Таким образом, этот процесс длится уже около трех-пяти лет, поэтому его можно назвать устоявшимся», — констатировал специалист. По его словам, главная причина сокращения объемов возведения жилья — нехватка участков под застройку.

«Это абсолютно естественная история, — подчеркнул Флутков. — Застройщики находятся в постоянном поиске пятен под застройку, и при их наличии участки приобретались бы. Таким образом, говорить про какой-то сговор и искусственное завышение цен здесь нет смысла». Эксперт отметил, что из-за дефицита жилья сочинские застройщики продают объекты эконом- и комфорткласса по ценам бизнес-класса.

Ранее стало известно, что застройщики начали останавливать продажи недвижимости в Сочи из-за растущего покупательского спроса. Эта тенденция прослеживается, в частности, в сегменте элитного жилья. По данным риелторов, с января 2021-го некоторые компании прекращают реализацию лотов в многоквартирных домах, апартаментных комплексах и коттеджных поселках на несколько дней, а возобновляют продажи уже с повышением цен в пределах 30 процентов.

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