Сочи предрекли тотальный дефицит жилья

Объем выставленного на продажу жилья в сочинских новостройках снизился до минимума — 200 тысяч квадратных метров. Аналитики ожидают, что в ближайшие несколько месяцев доступных покупателям квартир не останется вовсе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Nedvex.

По подсчетам специалистов, объем строящегося жилья, продаваемого по договорам долевого участия (ДДУ), в Сочи упал до 30 тысяч квадратных метров. Дефицит квартир возник из-за повышенного спроса на первичную недвижимость, поясняют они. Застройщики не были готовы к квартирному ажиотажу и не успели вывести на рынок новые проекты.

Вымывания предложения практически до нуля эксперты ожидают в ближайшие два-три месяца. Тотальный дефицит может сыграть на руку крупным застройщикам — из-за нехватки вариантов стоимость жилья будет расти еще быстрее. По данным аналитической системы bnMAP.pro, к середине мая средняя цена квадратного метра новых квартир в Сочи достигла 333 тысяч рублей. К июлю 2021-го она может увеличиться до 350-370 тысяч, обогнав показатели московского рынка, предрекают аналитики.

Ранее аналитики назвали Сочи городом России с самым недоступным жильем — чтобы купить стандартную «однушку» на главном курорте Краснодарского края, придется скопить от 144 до 283 местных зарплат. Самые доступные новые квартиры предлагаются в Челябинске (приобрести «однушку» там можно на 48,7 зарплаты).

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