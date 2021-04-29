Определены города России с самым доступным жильем

В число городов России с самым доступным жильем входят Краснодар, Саратов, Екатеринбург, Сургут, Челябинск и Ханты-Мансийск, сообщили «Известиям» эксперты рынка недвижимости. Для определения уровня доступности квартир учитывались средние зарплаты и стоимость «однушки» в том или ином муниципалитете.

По данным аналитиков федеральной компании «Этажи», самые доступные новые квартиры предлагаются в Челябинске (приобрести «однушку» там можно на 48,7 зарплаты), Краснодаре (56,9 зарплаты необходимо для покупки жилья), Сургуте (58,1 оклада), Ханты-Мансийске (62,7), Туапсе (62,8), Горячем Ключе (66,9), Красноярске (71,4), Екатеринбурге (72,7), Перми (73,9) и Саратове (74,5).

У «Бест-Новострой» и платформы bnMap.pro другие данные: город с самым доступным жильем — Тюмень, где для приобретения квартиры потребуется 72 зарплаты. Далее следуют Краснодар и Ульяновск (по 73 зарплаты), Уфа (77), Тверь (79), Самара и Волгоград (по 85 зарплат).

В Москве, по подсчетам двух компаний, для покупки «однушки» нужно накопить от 88 до 106 средних зарплат. Самым недоступным оказалось жилье на главном курорте Краснодарского края — в Сочи, там придется ждать от 144 до 283 окладов.

Ранее были названы способы получить бесплатную квартиру в России. Гражданин, имеющий подтвержденный статус малоимущего и нуждающийся в улучшении жилищных условий, вправе безвозмездно получить от государства жилье по договору социального найма, напомнили эксперты. Кроме того, на бесплатную недвижимость могут претендовать судьи и военнослужащие, врачи и учителя в сельской местности, граждане, проживающие в аварийных квартирах и домах, дети-сироты и ветераны.

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