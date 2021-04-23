Россиянам предрекли массовый отказ от новых квартир

Чрезмерный рост цен на жилье в российских новостройках может привести к тому, что потенциальные покупатели новых квартир просто уйдут на вторичный рынок, говорится в материалах инвестиционно-риелторской компании «Альфа-Групп», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают специалисты, в стране сложилась «сложная ситуация» с ростом цен в новостройках. Они не исключают, что россияне могут массово отказаться от новых квартир. «Если стоимость новых метров продолжит дорожать, то это может просто задавить первичный рынок, так как люди откажутся от таких объектов в пользу вторичной недвижимости, — предрекают риелторы. — Поэтому застройщикам нужно все-таки искать варианты и находить какой-то компромисс, который сделает новую недвижимость более доступной».

По мнению экспертов, граждане уже боятся вкладывать деньги в новостройки. «У людей присутствует страх даже не о возврате вложенных средств, а о том, смогут ли они платить эти [ипотечные] кредиты, — указывают в «Альфа-Групп». — Господдержкой уже никого не обманешь, люди умеют считать. Сейчас размер ежемесячного взноса по льготному кредиту на новостройку сравним с обычной ипотекой на "вторичку". Разницы нет именно из-за высокой стоимости нового жилья».

Ранее в апреле аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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