Цена квартиры в Москве пробила психологическую отметку

В период с декабря 2020-го по апрель 2021 года жилье в Москве подорожало почти на 6 процентов (без учета предложений в Новой Москве), следует из материалов сервиса по поиску недвижимости The Meters, поступивших в редакцию «Ленты.ру». При этом наиболее заметно — на 12 процентов — выросли цены в районах Марьина Роща, Ростокино и Дорогомилово.

По данным аналитиков, в первом квартале средняя цена квартиры в московской новостройке пробила психологическую отметку в 20 миллионов рублей, увеличившись до 20,5 миллиона. Еще четыре месяца назад она составляла 17 миллионов рублей, квадратный метр строящегося жилья стоил 263 тысячи рублей (в настоящее время — 304 тысячи). Если рассматривать динамику цен на квартиры с разным количеством комнат, то больше всего в стоимости прибавили «квадраты» в московских «двушках» (плюс 8 процентов).

«Удивительно, но апартаменты подорожали аналогично квартирам, — отмечают эксперты. — Мы связываем это с тем, что цены на недвижимость уже прошли через серьезную коррекцию после 2020 года, поэтому в целом слухи об изменении статуса жилья не оказали фактического влияния на рынок».

Специалисты The Meters нашли в столице и локации, где цены на жилье в начале 2021-го снизились. В частности, на 5-7 процентов сократилась стоимость квадратного метра в Таганском, Мещанском и Тверском районах.

Ранее россиянам отсоветовали спешить с покупкой квартир. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что в 2021 году их приобретение уже не так выгодно, как в 2020-м, ведь за прошлый год цены на жилую недвижимость в среднем по стране выросли на 20 процентов. По словам Радченко, есть смысл приобретать квартиру, если человеку действительно она нужна для собственного проживания. Но ради вложения средств этого делать не стоит.

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