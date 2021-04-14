Раскрыты иллюзии хозяев съемных квартир в Москве

У московских арендодателей есть целый ряд неверных представлений, связанных с правилами сдачи жилья: так, 35 процентов из них полагают, что могут приходить в сдаваемые квартиры без согласования с жильцами, 58 процентов считают нормальным проверять качество уборки помещений и делать замечания. Иллюзии хозяев квартир раскрыли риелторы агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как выяснили специалисты, треть московских арендодателей уверены в законности визитов в сдаваемые квартиры без предупреждения жильцов, более половины готовы проверять чистоту помещений и высказывать претензии арендаторам, 18 процентов наймодателей, запирающих одну из комнат, считают возможным активно использовать ее по своему усмотрению. Еще 15 процентов хозяев уверены в бесполезности и обременительности заключения письменного договора найма.

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«При заключении договора найма арендодатель передает свои права владения и пользования квартирой нанимателю. Посещение жилья без согласования с квартиросъемщиком — это нарушение конституционных прав гражданина на неприкосновенность частной жизни», — предупреждают риелторы.

Что касается качества уборки — в период найма арендатор несет ответственность за переданное ему в пользование чужое имущество, но собственник не имеет права устраивать проверки. «Сдавая квартиру, владелец передает ее арендатору целиком и не имеет права использовать одну из комнат, когда вздумается, жить в ней или вселять кого-то — это противозаконно, — добавляют в «ИНКОМ». — И чтобы прийти в закрытую комнату, например, за вещами, придется беспокоить нанимателя, поэтому в данном случае действует общее правило — согласовывать визиты».

Эксперты рекомендуют хозяевам и квартиросъемщикам составлять подробный договор найма. В нем должны быть прописаны все нюансы, интересующие обе стороны сделки, — это поможет избежать неловких ситуаций и конфликтов.

Ранее России предрекли всплеск спроса на съемное жилье: как заявил руководитель службы контроля качества агентства «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021-го.

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