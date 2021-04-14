Пандемия не помешала россиянам покупать самое дорогое в мире жилье

В период пандемии спрос со стороны русскоязычных покупателей на недвижимость в Монако снизился на 20 процентов, но в целом россияне продолжают покупать местное жилье — в сегменте ультрапремиальных объектов на них приходится 20 процентов сделок, следует из материалов агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают аналитики, некоторым россиянам пандемия вообще не помешала приобретать объекты в Монако — речь идет о русскоязычных покупателях, проживающих в Европе и Великобритании и имеющих возможность пересекать границы. При этом княжество сохраняет статус страны с самой дорогой недвижимостью в мире — стоимость премиального квадратного метра здесь более чем в четыре раза превышает цены на элитную недвижимость в Москве, составляя около 47 тысяч евро (4,3 миллиона рублей).

«Мы видим снижение спроса на недвижимость в Монако со стороны россиян, что обусловлено периодом пандемии и ограничениями на передвижение. Однако русскоговорящие клиенты, проживающие в Европе, продолжают приобретать дома в самой дорогой стране мира. При этом мы видим активный интерес наших сограждан к проектам в Монако и наблюдаем активное формирование отложенного спроса», — заявили в Savills.

По мнению брокеров, Монако привлекает не только инвестиционными объектами — зачастую покупатели недвижимости выбирают княжество для постоянного проживания и налогового резидентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные в первом квартале 2021-го потратили 50 миллиардов рублей на элитные квартиры в Москве. В годовом исчислении суммарный бюджет сделок с «элиткой» в столице за первый квартал вырос на 47 процентов, подсчитали аналитики.

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