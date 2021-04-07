Неизвестные потратили 50 миллиардов рублей на элитные квартиры в Москве

По итогам первого квартала 2021 года в Москве зафиксирован рекордный уровень спроса на рынке высокобюджетной недвижимости (стоимостью от миллиона долларов, или 77,5 миллиона рублей). Всего за три месяца неизвестные потратили на элитные квартиры и апартаменты в столице около 50 миллиардов рублей, следует из материалов агентства Savills, предоставленных «Ленте.ру».

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В годовом исчислении суммарный бюджет сделок с «элиткой» за первый квартал вырос на 47 процентов, подсчитали аналитики. Общее число сделок — 363 (на 34 процента больше, чем в том же периоде 2020-го). «В элитном сегменте жилой недвижимости мы наблюдаем активное вымывание качественного и ликвидного предложения, — отмечают эксперты. — Именно поэтому сегодня спрос превалирует в сегменте недвижимости стоимостью от 700 тысяч до 1 миллиона рублей [за квадратный метр]».

Средняя стоимость проданной элитной квартиры в Москве по итогам марта составила 134 миллиона рублей (или 1,8 миллиона долларов), выяснили в Savills.

Ранее стало известно, что в Москве выставлено на продажу сразу несколько объектов элитной жилой недвижимости, оцененных в один миллиард рублей и более. Самый дорогой из них стоит 4,1 миллиарда рублей. По данным риелторов, в такую сумму оценили особняк площадью 2,9 тысячи квадратных метров, расположенный в районе Дорогомилово на западе города.

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