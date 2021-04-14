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Описан худший сценарий развития рынка жилья в Москве

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Худшим сценарием развития столичного рынка жилья может стать аналог ситуации, сложившейся в 2014-2015 годах, когда строительные компании стали банкротиться из-за неверно составленных экономических планов. В этом случае в городе снова начнут появляться долгострои, говорится в сообщении «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, спрос на квартиры в московских новостройках в преддверии весны снизился на 17 процентов по сравнению с уровнем начала года. При этом количество запросов на покупку новых квартир в феврале оказалось на 5 процентов ниже показателя, зафиксированного в том же месяце 2020-го.

«Сейчас застройщики задрали цены настолько, что у людей теряется логическая связь — зачем им покупать новостройки, ждать несколько лет, при этом цена вполне сравнима со вторичным жильем, куда можно переехать через месяц после сделки», — описывают сложившуюся ситуацию эксперты. По их наблюдениям, покупатели начали выбирать чуть более дорогую, но уже готовую к заселению «вторичку».

«В преддверии отмены льготной ипотеки ждать всплеска интереса к новостройкам не стоит. Это связано с тем, что просто нет интересных объектов», — заключают специалисты.

Ранее сообщалось, что застройщики, работающие в Московском регионе, в ответ на охлаждение рынка недвижимости и отсутствие значительного прироста числа сделок почти перестали индексировать цены. По итогам марта 2021-го средняя стоимость квадратного метра нового жилья в регионе увеличилась на 0,7 процента.

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