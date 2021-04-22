Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Крыму

За последние три месяца квартиры в Крыму подорожали в среднем на 4-5 процентов, в годовом исчислении рост цен составил масштабные 17-18 процентов, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно раскрытым данным, на полуострове распродано примерно 70 процентов существующих новостроек. «В первой половине прошлого года объемы ввода нового жилья в Крыму из-за пандемии снизились вдвое, спрос же лавинообразно увеличился», — поясняют специалисты.

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В Ялте, где новостроек практически нет, квадратный метр самый дорогой в России после Москвы — 177 тысяч рублей, а средняя стоимость предложения — 12,1 миллиона рублей, подсчитали в «Мире квартир». В Алуште среднестатистическая квартира стоит 8,57 миллиона рублей, «квадрат» — 130 тысяч рублей. В Севастополе аналогичные показатели равны 6,32 миллиона и 109 тысячам рублей, в Симферополе — 5,5 миллиона и 92 тысячам рублей.

«Приобретая крымскую новостройку, не стоит забывать, что здесь довольно много проблемных объектов — с превышением этажности, на землях под индивидуальное жилищное строительство или вообще без разрешения на строительство, — отмечают эксперты. — Кроме того, при застройке больших территорий крупными жилыми комплексами ухудшается экология, падает рекреационная ценность земли».

Аналитики полагают, что тенденция к росту цен на жилье в Крыму может продержаться еще некоторое время, как минимум до окончания программы льготной ипотеки. «Не исключено, что во втором полугодии ситуация начнет меняться, так что покупателям с "живыми" деньгами пока есть смысл подождать», — заключают специалисты.

В декабре 2020-го стало известно, что в Крыму «ничейную» или бесхозную недвижимость захотели изымать и признавать муниципальной собственностью через суд. Если местные власти выявляют не имеющий владельца объект, они вправе обратиться в Госкомрегистр с документами, подтверждающими, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее. Через год администрация может претендовать на признание такого объекта муниципальным.

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